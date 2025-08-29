東京時間10:18現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝16275.00（+26.00+0.16%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3471.50（-2.80-0.08%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は過去最高値の更新を視野にいれつつ、堅調。今月の米ロ首脳会談にもかかわらず、ロシアとウクライナの交戦が激化していることや、英独仏がスナップバック条項によりイラン制裁を再開する見通しである