中居正広氏（53）の女性トラブルに端を発する一連の問題について、フジテレビが1月27日に10時間超えという異例の会見を行ってからはや7カ月。一連の問題の責任を取る形で、港浩一氏（73）はフジテレビの社長を、フジテレビの元専務でもあった大多亮氏（66）が関西テレビの社長をそれぞれ辞任したが、そんな2人にさらなる“試練”が待ち受けていた。8月28日、フジテレビは両氏に対して、50億円の損害賠償を連帯して支払うよう求める