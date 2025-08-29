女優・原菜乃華（２２）が２９日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。原は先月発表されたオリコンの「２０２５年上半期ブレイク俳優ランキング（女性編）」で１位に輝くなど、最近注目されている若手女優だ。子役出身のためキャリアはかなり長く、デビューしたのは６歳だという。パーソナリティーの今田耕司が「意外とキャリア、長い」と言うと、原は「でも記憶があんまりないので、そんな長い感