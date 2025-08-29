モデルでタレントのアン ミカが『今日好き』メンバーたちの悩みに答えるシーンがあった。【映像】スタイル抜群の人気インフルエンサー・のあ（アン ミカの答えも）ABEMAオリジナル人気リアリティーショーの参加メンバーが大集結『ABEMA夏の恋リア祭2025』が4日に放送。放送に先駆け、28日に特別映像が公開された。本作は『今日、好きになりました。』シリーズ、『シャッフルアイランド』シリーズ、『ガールオアレディ』、『