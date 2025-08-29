インフォメティスが４日ぶりに大きく切り返している。一時１０．５％高の１８００円まで駆け上がる場面があった。電力管理スマートフォンアプリ「ｅｎｅｎｏｗａ（エネノワ）」や「ｉｅｎｏｗａ（イエノワ）」、「ｈｉｔｏｎｏｗａ（ヒトノワ）」など電力消費量などのデータをＡＩで分析し可視化するサービスを展開する。電力消費者向けにとどまらず、スマートメーター開発やデータ分