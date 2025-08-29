プロネクサスはしっかり。２８日取引終了後、公認会計士を中心としたプロフェッショナルファームを有するＪＢＡホールディングス（東京都千代田区）を子会社化したと発表した。連結業績に与える影響額は現在精査中という。 出所：MINKABU PRESS