午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９６、値下がり銘柄数は９３９、変わらずは８０銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、パルプ・紙、繊維など。値下がりで目立つのは小売、保険、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS