瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。昼過ぎ以降も晴れるところが多いでしょう。岡山県北部では湿った空気や強い日差しの影響で、局地的に雨が降る見込みです。日中の最高気温は岡山と津山で36度、高松で37度でしょう。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。暑い時間帯の外出は避けて、涼しい場所で過ごすようにしてください。 30日も広く日差しが届く見込みですが、午後は雷を伴い激しい雨の