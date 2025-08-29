夏の甲子園で沖縄尚学が優勝を決めてから早６日。「もう一つの高校野球」がきょう２９日決勝を迎える。今年で７０回を迎えた全国高等学校軟式野球選手権大会。決勝に駒を進めたのは、４連覇を狙う東海・岐阜代表の中京高校と、２０２２年以来３年ぶりの決勝進出となった大阪府代表・あべの翔学だ。■準決勝サヨナラ勝利の中京４連覇に向け良い流れを継続できるか中京高校は１回戦・２回戦を共に１０−０、１６−０と大