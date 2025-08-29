競泳女子で２大会連続五輪代表の五十嵐千尋さん（３０）が２８日、自身のインスタグラムを更新。海で過ごした様子を投稿した。「８月になって海にやっと入ってきたよ」と綴り、カラフルな水着にネックレスを輝かせた美しい横顔などを投稿。コメント欄などでは「千尋さん美しさ最強ですねぇ〜」、「かわいー肌きれい」、「ええおなごやなぁ」、「めちゃ可愛いんですけど！」、「神すぎ！たまらん」、「品のある美しさと可愛ら