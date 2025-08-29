セクシー女優のJULIA氏と写真家の福島裕二氏による写真展「Ensemble2」が、9月2日（火）からギャラリー・ルデコで開催される。入場料は500円。 2023年9月に、福島氏が運営する「AtelierY -原宿-」で開催された写真展（JULIA×福島裕二写真展-Ensemble-）の第2弾。 会期中は、9月2日～9月14日（6階）と9月15日～9月28日（3階）で展示フロアが変更され、作品を一部入れ替える予定。 JULIA氏の在