JR北海道によりますと、8月29日午前10時半ごろ、千歳線のサッポロビール庭園駅から恵庭駅を走行していた快速エアポートが木と衝突したということです。この影響で、千歳線は一部区間で上下線ともに運転を見合わせています。JRは列車が木と衝突した原因や、けが人がいるかどうかなどについて調べています。