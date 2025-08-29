国民民主党の鳩山紀一郎衆院議員は28日夜、父の鳩山由紀夫元首相に対し、中国が開く「抗日戦争勝利80年記念行事」への出席を取りやめるよう要請したと、自らのSNSで明らかにした。中国政府は28日、「抗日戦争勝利80年」を記念して9月3日に北京で行う軍事パレードなど一連の行事に、鳩山元首相が出席すると発表した。これについて、鳩山議員は投稿の中で、「父には出席の取りやめを要請した」と明かした。さらに、「日本国民にとっ