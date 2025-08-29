上関町で進められていた使用済み核燃料の中間貯蔵施設の立地可能性調査について中国電力はきょう（29日）「立地は可能」とする調査結果を上関町に町に説明しました。中国電力は、使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設が可能かどうかおととし8月から上関町・長島の社有地で立地可能性調査を進めてきました。きょうはその調査結果報告書を提出するため中国電力の大瀬戸聡常務が上関町役場を訪れました。そして午前11時前、大瀬戸常務