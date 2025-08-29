【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 「ズイキマスコン for Nintendo Switch RED」 Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品に「ズイキマスコン for Nintendo Switch」が追加された。 「ズイキマスコン for Nintendo Switch」は、運転士が電車の速度を制御するため操作する装置「マスターコントローラー