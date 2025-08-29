タレント野呂佳代（41）が、28日放送のTBS系バラエティー特番「怒りん坊将軍★加藤浩次＆菊池風磨VS猛暑なのに弱冷房車問題＆野呂佳代VS芸能人A」（木曜午後10時）にゲスト出演。インスタグラムをめぐるストレスを告白した。「芸能人の方と写真撮るじゃないですか。なんなら撮ろうよみたいなこと言われて、撮るじゃないですか。ストーリー（ズ）とかには載せてくるんですよ。だけど、投稿として残るものに載せてくれない」と切り出