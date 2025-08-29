このたび、「ベイビーわるきゅーれ」シリーズのヒットや、『最強殺し屋伝説国岡［完全版］』、『黄龍の村』、『ネムルバカ』、『ゴーストキラー』などでいま注目を集める映画監督・脚本家 阪元裕吾さんによる初の著書『阪元裕吾監督＆脚本作品2016-2025 コンプリートブック』が発売されました。8月9日には、監督の地元である大阪のMARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店で発売記念サイン会を開催。会場は多くのファンの方で賑わいました