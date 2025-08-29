食楽web ●高たんぱくなロングライフパン「YOUR BREAD」が、発売から1周年で12万食を突破。40代以上の女性層を中心に浸透する「健康の新定番フード」が注目される理由とは？ ボディメイクやダイエットにぴったりのヘルシーフードを提供する『YOUR MEAL』。同社が販売する高たんぱくなロングライフパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」が、発売から約1年で累計12万食を突破しました。 たんぱく質をたっぷり