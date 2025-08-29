小林史明環境副大臣自民党旧岸田派の小林史明環境副大臣は29日、自身のX（旧ツイッター）で、総裁選前倒しを求める意向を表明した。「私自身は総裁選を早期に実施すべきという考えだ」と投稿。必要なら副大臣を辞任する考えも示した。昨年の衆院選と7月の参院選を念頭に「相次ぐ敗北はリーダーシップの正統性が大きく揺らいでいることを示している」と指摘。「リーダーの責任が曖昧なままでは議員や党員の士気は著しく低下する