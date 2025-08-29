【孤独のキネマ】【写真】敵地で孤立した新米兵士の血みどろバトル…「ランド・オブ・バッド」で猛暑をぶっ飛ばせ！愛はステロイド◇◇◇見終わったとき、「低予算でもここまで完成度の高い作品を作れるのか」と思った。田舎町を舞台にした有象無象の人間関係をダークな色調で描いている。英国出身の女流監督ローズ・グラスがメガホンを取った。世界各国の映画祭で44のノミネートを獲得した注目作だ。1989年、ニ