赤ちゃんとの触れ合いの様子資料 高松市は、命の大切さや赤ちゃんの発達、子育てする親の気持ちを学んでもらおうと市内の中学校で乳幼児との触れ合い事業を行います。 地域の子育て支援センターなどに委託して行うもので、9月から11月にかけて市内にある5つの中学校で実施。乳幼児とその保護者を各学校に招き、妊娠・出産の体験や子育ての苦労や喜びなどを中学生に話してもらいます。また乳幼児を抱っこしてもらう