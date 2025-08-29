食楽web 今年2025年3月に開業20周年を迎えた名古屋栄市にある人気商業施設『ラシック』。その7階に2025年6月、アメリカ・ポートランド発の老舗『オリジナルパンケーキハウス』が東海エリア初上陸を果たしました。 定番のアメリカンパンケーキをはじめ、見た目も味も個性的な限定メニューが話題沸騰中で、今回は、看板メニュー「ダッチベイビー」と名古屋でしか味わえない「鯱もなかパ