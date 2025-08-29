ジェイキャスエアウェイズは、就航時期を2026年秋に延期した。昨今の航空業界を取り巻く環境の変化を踏まえ、より確かな安全運航体制のさらなる強化に向け、準備期間を確保する必要があると判断した。ジェイキャスエアウェイズは、2023年6月に設立した地域航空会社。拠点は関西国際空港で、富山と米子に2路線を展開する見通し。初号機は10月に受領する予定だったものの、製造遅延により2026年2月に後ろ倒しとなった。就航時は1機2