繁華街でお酒を飲み、いい気分で歩いていると、客引きに声を掛けられる――。男性であれば経験があるでしょう。最近は女性の客引きもおり、ほろ酔い気分で綺麗な女性から「もう1軒行きませんか？」と誘われれば、「今日ぐらいは……」とついていきたくなる気持ちを、完全に否定できる男性はいないでしょう。しかし、その数十分後、大変な目に遭う事例が近ごろ増えています。今回は、詐欺、悪質商法の被害救済に注力する市川巧弁護