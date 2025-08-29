岡山市内で路面電車を運行する岡山電気軌道は、先月(7月)、運賃の上限を現在の140円から160円に値上げする申請を国土交通省に提出していましたが、きょう(29日)認可され、正式に変更を届け出ました。これにより、路面電車の運賃は今年10月1日から均一160円になります。 現在の路面電車の大人運賃は、東山線の岡山駅前から県庁通りまでと、清輝橋線の岡山駅前から郵便局前までの区間が120円、それ以外が140円となっていますが、10