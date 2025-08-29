人気TikToker・ゆりにゃさんの元恋人である「たいちくん」こと齊藤太一さんと、ゆりにゃさんがプロデュースしたアイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」の元メンバー・天宮しゅなさんが2025年8月28日、それぞれのXで声明を発表した。「合意の上」「一方的な行為」で対立齊藤さんと天宮さんをめぐっては、8月1日に暴露系YouTuberのコレコレさんが、2人の間に性加害トラブルがあったとする配信を行った。その後、齊藤さんはグ