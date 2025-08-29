熱帯低気圧 a 【画像】全国の今後の天気 2025年8月29日10時20分発表気象庁 29日9時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯16度10分 (16.2度)東経113度30分 (113.5度)進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近の最大風速   &#