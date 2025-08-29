かつてマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏が、古巣である同クラブに苦言を呈した。28日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。カラバオカップ2回戦が27日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でグリムズビー（EFLリーグ2／イングランド4部）と対戦した。試合は22分に中盤でのボールロストからカウンターを浴び、グリムズビーに先制点を献上。30分にはG