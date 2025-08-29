今年4月時点で保育園に入ることができない待機児童の数が8年連続で減少して全国で2254人となり、過去最少を更新しました。こども家庭庁によりますと、今年4月1日時点で、保育所などに入れない待機児童の数は、前の年から313人減って2254人となり、過去最少を更新しました。近年のピークは、2017年の2万6081人でしたが、そこから8年連続で減少しています。待機児童のいない自治体は、全国のおよそ87.9%でした。こども家庭庁は、待機