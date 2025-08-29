ABCテレビは29日、9月から「おはよう朝日です」などに新たなアナウンサーが加入することを発表した。新メンバーは次の通り。「おはよう朝日です」古川昌希、鷲尾千尋「newsおかえり」北村真平、福井治人、福戸あや、久保光代「おはよう朝日です土曜日です」小西陸斗、福戸あや「おはよう朝日です祝日版」小西陸斗、福戸あや