山本昌のスカウティングレポート2025年夏（後編）前編：「山本昌が３年生の好投手８人を解説」はこちら＞＞球界のレジェンド・山本昌（元・中日）が、甲子園の有望投手を徹底分析する恒例企画。後編では甲子園を騒然とさせた「スーパー２年生」５名をアナライズ。レジェンドが「今大会のナンバーワン」と激賞した逸材は、いったい誰だったのか？夏の甲子園で２完封と実力を示した横浜・織田翔希photo by Ohtomo Yoshiyuki織田