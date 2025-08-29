ことし4月時点の保育所の待機児童数は2254人で8年連続減少し、過去最少を更新しました。「保育園落ちた日本死ね」というインターネット上の投稿が流行語にもなり、待機児童問題が注目されてから来年で10年となります。そんな中、ことし4月時点の保育所の待機児童数が公表されました。待機児童数は、去年より313人減って、2254人で8年連続減少し、過去最少を更新しています。保育の受け皿の拡大などによって待機児童の人数は最多だ