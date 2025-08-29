毎日たまる洗濯物。特に夏はたまりがちなので、「なるべくたまらないように」と、こまめに洗濯機を回している方も多いのではないでしょうか？じつは、洗濯の回数が水道代を余計に支払う原因になっているかもしれません。Q. 洗濯で節水になるのはどっち？A「毎日少量をこまめに洗う」B「まとめて洗う」正解は……B「まとめて洗う」少量で何回も洗うよりも、まとめ洗いをして洗濯回数を少なくするほうが、年間約4360円※の水道代が