【Amazonスマイルセール】 開催期間：8月29日9時～9月4日23時59分 amiibo ドンキーコング (スーパーマリオシリーズ)【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルステッカー同梱 Amazonにて開催されているセール「スマイルSALE」の対象商品に「スーパーマリオ」シリーズのamiiboが追加された。 Nintendo Switch 2/Nintendo Switc