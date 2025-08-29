22年10月に交通事故により、81歳で亡くなったザ・ドリフターズ仲本工事さんの妻で歌手の三代純歌（57）が29日、東京地裁で、「週刊女性」の記事に関する口頭弁論を前に報道陣の取材に答えた。三代は22年11月発売の「女性自身」「週刊女性」「週刊新潮」で「病院で（三代が）ドリフターズの加藤茶に大声で怒鳴られた」と書かれた記事が虚偽であるとし、昨年、「3社が結託し悪質な捏造（ねつぞう）記事を掲載した」と主張。民事訴訟