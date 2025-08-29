22日に正規4枚目アルバム「KARMA」を発表したStray Kids（ストレイキッズ）が、発売6日でYouTube（ユーチューブ）再生回数3600万ビューを記録した。また世界各地のiTunes（アイチューンズ）ソングチャートで1位を獲得した。ワールドワイドアイチューンズアルバムチャート、ヨーロピアンアイチューンズおよびアップルミュージックアルバムチャートなど、世界主要アルバムチャートのトップを占め、グローバル人気を証明した。所属事