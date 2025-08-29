27日の夕方、鹿角市で人が乗っている車にクマが向かってくるという事案が発生し、市が注意を呼びかけています。鹿角市によりますと、27日午後6時半ごろ、鹿角市八幡平湯坂付近の畑に3頭のクマがいるのを、車に乗っていた人が見つけました。3頭のクマは親子とみられ、大きいクマ1頭が停まっていた車に向かってきたということです。この車には人が乗っていましたが、けがをした人や車の破損などはありませんでした。クマ3頭はその後