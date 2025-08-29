「不二家」は、9月2日（火）から、コキンちゃんが仲間入りしリニューアルした「アンパンマンペロペロチョコ」を、全国で発売する。【写真】アンパンマンやバイキンマンも！ラインナップは全6種類■台紙デザインは全12種類今回台紙デザインをリニューアルし発売される「アンパンマンペロペロチョコ」は、アンパンマンや仲間たちの顔をかたどった棒付きチョコレート。ラインナップには、定番のアンパンマン、ばいきんまん、