JR九州によると、29日午前9時34分ごろ、福北ゆたか線吉塚〜柚須で乗務員が踏切の遮断機が折損していたのを発見し、処置を行った。この影響で同9時54分現在、同線直方〜博多の上下線で遅れが出ている。▶JR九州・運行情報