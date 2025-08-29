お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）と博多華丸（55）が28日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。クーラーの設定温度について語った。今回の収録現場では空調が効いていて、設定温度を確認すると24度だった。「たしかに、うちも25やな」と華丸。大吉は「25？寒くない？」と目を丸くし、自身は「27か8」に設定するという。これに華丸は「7？暖房じゃないの？27は珍しいと思うよ」と驚いていた。