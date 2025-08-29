警察庁ストーカー被害が深刻化する中、スマートフォンとつないで位置が特定できる「紛失防止タグ」の悪用が増加しているとして、政府がストーカー規制法を改正し、タグを使った位置情報の無断取得を禁止する方針を固めたことが29日、関係者への取材で分かった。今秋の臨時国会への提出を目指す。また、加害者にストーカー行為をやめるよう警察が出す「警告」について職権で可能にすることも検討している。現状では被害者の申し