毎日の予定をスッキリまとめたいのに、仕事とプライベートがごちゃついて困る…そんな人にぴったりのスケジュール帳をセリアで見つけました！デザインは上品で持ち歩きやすく、機能面もユニーク。自分と家族、仕事とプライペートの予定を分けて管理できたり、人との関わりまで記録できるあっと驚く工夫が満載です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイアリー2026 A5ファミリー＆ワーキング 48P ナチュラルフェミニ