帰宅中の女性のあとをつけ、都内のマンションに侵入したとして、台湾から観光目的で日本に来ていた男が逮捕されました。警視庁によりますと、台湾出身の頼軒辰容疑者は今月26日の深夜、帰宅中の女性のあとをつけ、東京・中央区のマンションに侵入した疑いが持たれています。頼容疑者は女性と一緒にエレベーターに乗り込みましたが、女性が別の住民に助けを求めたため、逃走したということです。頼容疑者は観光目的で日本を訪れてい