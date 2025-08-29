２９日午前７時２０分頃、富山市高内の炭素製品製造会社「日本カーボン」富山工場から「爆発音がする」と、付近の住民から１１９番があった。市消防局によると、けが人や逃げ遅れた人はいないという。近くに住む女性（７１）は、「家にいたら、ドーン、ドーンと花火のような音がした。慌てて家の外に出ると工場の屋根の上まで真っ赤な炎が立ち上っていた。炎で顔に熱を感じた」と驚いていた。