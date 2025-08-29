中国市場でカンブリコン急落投資家に警告、ファンダメンタルズから乖離するリスク 中国AI半導体設計大手カンブリコンが投資家に警告したことで同社株は7%近く急落して始まった。株価が同社ファンダメンタルズから乖離するリスク、投資家は大きなリスクに直面する可能性。新製品を発表する予定はない、ネット上で出回っている新製品に関する情報は虚偽。