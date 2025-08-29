にかほ市出身の高校3年生、熊谷碧衣さんが高校野球女子選抜チームの一員として、31日、元メジャーリーガーのイチローさんが率いる野球チームと対戦します。対戦は、高校野球女子選抜強化プログラムの一環として2021年にスタートしたエキシビションマッチです。熊谷さんはにかほ市出身で、平沢小1年のころから父や兄2人の影響で野球を始め、仁賀保中時代には本荘由利リトルシニアに所属