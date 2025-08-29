２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４６円８３銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高となっている。 ２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円９３銭前後と前日に比べ５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。月末を控えた持ち高調整の動きなどから米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが流入したこ