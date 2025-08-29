エーアイが４日ぶりに反発している。同社は２８日の取引終了後、ＭＩＸＩが７月２５日に発売した会話できるＡＩロボット「Ｒｏｍｉ」に、エーアイの声認証システムが採用されたと発表しており、手掛かりとなった。声の特微量をＡＩが判定し個人を識別するエーアイの「ｖＧａｔｅＡｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ」が、登録したユーザーの声を認識するＲｏｍｉの「ファミリー登録機能」におい