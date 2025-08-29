ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）の小西陸斗アナウンサーと福戸あやアナウンサーが、きょう29日の放送をもって番組を卒業した。【写真】出演者との集合ショットを公開した小西陸斗アナ＆福戸あやアナ「ありがとう！小西アナ&福戸アナ卒業スペシャル」と題し、小西アナ担当の「おはあサウナ部」、福戸アナ担当の「ふくとのみたびすみません」の名場面を振り返った。さまざまな思い出がよ