日本製鉄かずさマジックの渡辺俊介監督プロ野球ロッテの元投手で、社会人の日本製鉄かずさマジックを率いる渡辺俊介監督（49）が今季限りで退任することが29日、分かった。下手投げ投手だった渡辺氏は、チームの前身の新日鉄君津からドラフト4位でロッテ入りし、通算87勝をマーク。15年にコーチとして古巣に戻り、20年に監督に昇格。21年から4年連続で都市対抗大会出場に導いた。